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12:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Володин назвал условия для принятия закона о QR-кодах

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отметил, что при возможном принятии закона о введении QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте необходимо отталкиваться от ответов на вопросы, которые задает общество в отношении этой инициативы. Такое условие он назвал в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

Политик указал, что президент страны Владимир Путин попросил не допускать «опрометчивых решений» и отметил, что считает правильным обсуждать эти законопроекты, исходя из озвученной главой государства позиции.

Он подчеркнул и другие позиции Путина по этому вопросу — что законопроект должен быть дополнительно проработан в регионах, что парламент не должен «создавать дополнительных проблем для людей» и сделать процедуру предельно понятной и прозрачной, и что необходимо понять, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, но обеспечить безопасность и здоровье граждан.

Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти.
Вячеслав Володин

Володин рассказал, что заседания фракций в Думе состоятся 13 декабря, в них будут участвовать представители правительства, и пообещал проинформировать о результатах.

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