19:25 (мск), источник: Life.ru
Назарбаев рассказал, почему распался СССР
По его словам, объявление РСФСР о независимости в июне 1990 года было сигналом для остальных республик.
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перечислил несколько причин распада СССР. В интервью телеканалу «Россия 24» политик отметил, что социалистическая экономика, тоталитарная, административная, изживала свои ресурсы.
Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении экономикой, чего не было сделано. Все наработанные ресурсы постепенно истощались, и мы приближались прежде всего к краху экономики.
Также среди главных причин распада СССР он видит отсутствие политической воли у руководства страны того времени, которое «пришло и объявило перестройку и демократизацию». По словам экс-лидера Казахстана, такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка и крепкой власти.
Также отметил волнения в странах Прибалтики, которые были «искусственным приложением к Советскому Союзу. Они жили лучше, чем остальные республики», — добавил политик.
Вместе с тем пояснил, что объявление РСФСР о независимости от СССР 12 июня 1990 года было сигналом для остальных республик.
Ранее экс-президент Польши Лех Валенса назвал распад СССР шансом на обновление и свободу. Также он выразил сожаление относительно отношений между Москвой и Варшавой, которые в настоящее время оставляют желать лучшего.
Светлана Оперук