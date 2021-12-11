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22:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Противоборствующие ливийские военные договорились объединить армию

Командующие противоборствующими в Ливии вооруженными силами на встрече договорились об объединении военных организаций. Решение было принято в Сирте и.о. командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) и начальником штаба Правительства национального единства (ПНЕ). Встреча лидеров военных структур прошла впервые с начала конфликта между востоком и западом страны в 2014 году.

Источник: Reuters

«Мы, военные, договорились объединить армию. Надеюсь, что это скоро произойдет без какого-либо вмешательства в наши, военных, дела. Мы ждем, когда к нашим встречам присоединится комитет “5+5”. Встречи будут регулярными, без какого-либо иностранного вмешательства. Мы ответственны за защиту родины, конституции и сохранение армии», — сказал и.о. командующего ЛНА Абдель Раззак ан-Назури на видео, опубликованном ливийским новостным каналом «Аль-Хадас» (перевод «РИА Новости»).

По его словам, военные с обеих сторон «далеки от политических разногласий и политических партий». Комментарий начальника штаба ПНЕ Мухаммада аль-Хаддада не приводится.

В конце сентября фельдмаршал Халифа Хафтар покинул пост главнокомандующего ЛНА на три месяца. Теперь в соответствии с законодательством он баллотируется в качестве кандидата в президенты Ливии. В заявлении ЛНА говорилось, что фельдмаршал поручил исполнять свои обязанности начальнику штаба до 24 декабря. На эту дату в Ливии назначены выборы.

После падения режима Муаммара Каддафи на западе Ливии в Триполи действует международно признанное Правительство национального согласия, на востоке — ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. Президентские выборы должны были состояться весной 2019 года, но из-за наступления сил Халифы Хафтара на Триполи были перенесены на неопределенный срок. Новая дата была назначена по итогам Ливийского форума политического диалога.

Военный прокурор при Минобороны ПНЕ Ливии Масуд Рахума обращался в ЦИК Ливии с просьбой не регистрировать на президентских выборах Халифу Хафтара. Господин Рахума указал на уголовное преследование фельдмаршала.

Затем апелляционный суд в ливийской столице Триполи распорядился восстановить Халифу Хафтара в списке кандидатов на выборах президента. Ранее его отстранил суд нижний инстанции.

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