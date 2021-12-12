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00:46 (мск), источник: РБК

Путин рассказал о работе таксистом в 1990-е

Президент Владимир Путин признал, что в 1990-е годы подрабатывал частным извозом. Видеозапись, на которой он об этом говорит, вошла в фильм «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье. Фрагменты фильма в субботу обнародовал телеканал «Россия 24».

Источник: Reuters

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

В 2018 году в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК, пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова, президент говорил лишь о готовности работать таксистом в 1990-е.

По его словам, такие мысли пришли к нему после того, как мэр Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы (Путин был главой его предвыборного штаба).

«Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких», — отмечал тогда президент.

«Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал», — добавил он.

В фильме «Новейшая история» Путин также рассказал о как минимум одном сотруднике ЦРУ в числе советников, работавших в правительстве в 1990-е годы.

«В числе этих советников был не один, наверное, но один точно был кадровый сотрудник Центрального разведуправления США, который не имел права в соответствии с законами своей страны заниматься коммерческой деятельностью. В конечном итоге дело вылилось в судебные процессы. В ходе этого судебного процесса выяснилось, что он был кадровым сотрудником ЦРУ», — рассказал Путин.

О том, что в российском правительстве в 1990-е работали сотрудники ЦРУ, Путин сообщал накануне, во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Тогда он уточнял, что в начале 200-х, после того, как стал президентом, «уже вычистил всех».

В 1970—1980-х годах Владимир Путин был сотрудником КГБ, работал в том числе по линии внешней разведки в ГДР. В 1990 году он вернулся в СССР, отказавшись перейти в центральный аппарат внешней разведки, и остался в Ленинграде. В 1991 году Путин уволился из КГБ.

В мае 1990 года, после того, как Анатолия Собчака избрали председателем Ленинградского городского Совета народных депутатов, Путин стал его советником. Позже Собчак избрался на должность мэра и Путин перешел на должность председателя Комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.

Путин работал в мэрии до лета 1996 года, то есть до поражения Собчака на выборах. После этого его пригласили на работу в Москву, где он занял должность заместителя управляющего делами президента (тогда этот пост занимал Павел Бородин).

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