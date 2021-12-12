В Госдуме допустили создание единого налога для бизнеса в следующем году

«Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса», — рассказала депутат.
Она отметила, что нововведение станет удобным для самозанятых. Депутат добавила, в России есть тренд на законопроекты по улучшению экологической обстановки, а также тенденция к цифровизации.
По ее словам, с 2022 года в России начнет широко действовать беззаявительный порядок получения социальных выплат. Материнский капитал и часть пенсионных выплат можно будет получить дистанционно.
К 2024 году Федеральная налоговая служба автоматизирует выплату всех видов вычетов, говорил в интервью РБК ее руководитель Даниил Егоров. Ведомство планирует отказаться от декларации физических лиц о доходах по форме 3-НДФЛ в большинстве случаев. Не заполнять декларацию разрешат, если у налоговой будет доступ к данным о доходах.
Согласно общей системе налогообложения России, юридические лица малого бизнеса сейчас должны платить налог на прибыль в размере 20% плюс НДС, индивидуальные предприниматели — 13%.
Также в России действует упрощенная система налогообложения, когда налоги взимаются со всех доходов (по ставке 6%) и с доходов за вычетом расходов (по ставке 15%). Патентной системой могут пользоваться только ИП, которые специализируются только на одной сфере бизнеса. В таком случае они платят 6% от потенциального дохода.
Специальный режим действует для производителей сельскохозяйственной продукции — 6% и НДС. Самозанятые физические лица платят 4% от выручки, юридические — 6%.