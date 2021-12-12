Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что известно о новых правилах пассажирских перевозок в поездах В Минтрансе хотят обязать пассажиров с нижних полок уступать место путешествующим на верхних
Фоторепортажи
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
08:54 (мск), источник: РБК

В Госдуме допустили создание единого налога для бизнеса в следующем году

Госдума ожидает поступления законопроектов по изменению налоговой системы, в том числе, введения единого налога для бизнеса, рассказала Ura.ru депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб.

Источник: РИА "Новости"

«Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса», — рассказала депутат.

Она отметила, что нововведение станет удобным для самозанятых. Депутат добавила, в России есть тренд на законопроекты по улучшению экологической обстановки, а также тенденция к цифровизации.

По ее словам, с 2022 года в России начнет широко действовать беззаявительный порядок получения социальных выплат. Материнский капитал и часть пенсионных выплат можно будет получить дистанционно.

К 2024 году Федеральная налоговая служба автоматизирует выплату всех видов вычетов, говорил в интервью РБК ее руководитель Даниил Егоров. Ведомство планирует отказаться от декларации физических лиц о доходах по форме 3-НДФЛ в большинстве случаев. Не заполнять декларацию разрешат, если у налоговой будет доступ к данным о доходах.

Читайте также
В Госдуме назвали главные изменения в жизни россиян с 2022 года

Согласно общей системе налогообложения России, юридические лица малого бизнеса сейчас должны платить налог на прибыль в размере 20% плюс НДС, индивидуальные предприниматели — 13%.

Также в России действует упрощенная система налогообложения, когда налоги взимаются со всех доходов (по ставке 6%) и с доходов за вычетом расходов (по ставке 15%). Патентной системой могут пользоваться только ИП, которые специализируются только на одной сфере бизнеса. В таком случае они платят 6% от потенциального дохода.

Специальный режим действует для производителей сельскохозяйственной продукции — 6% и НДС. Самозанятые физические лица платят 4% от выручки, юридические — 6%.

 Стало известно, на сколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2022 году
В России начнут вакцинировать детей: назван разрешенный возраст
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь