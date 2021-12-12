Главу МИД ФРГ призвали «занять четкую позицию» по «Северному потоку-2»

Председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген призвал нового министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «занять четкую позицию» в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает Welt.
«Невозможно представить, чтобы “Северный поток — 2” был запущен, если Россия действительно нападет на Украину», — сказал он.
По его словам, в ситуации вокруг Украины крайне важно, чтобы Запад занял единую позицию и «противостоял эскалации со стороны России, угрожая самыми жесткими экономическими санкциями».
Реттген считает, что Германия должна продолжать диалог с Россией. «Но диалог не должен использоваться во внешней политике Германии как инструмент для прикрытия бездействия. Наши международные партнеры справедливо ожидают, что Европа будет более активно участвовать во внешней политике и политике безопасности», — считает политик. Поэтому, как отметил он, важнейшая задача Бербок — создать формат, позволяющий Европе действовать извне.
Политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) написал, что Бербок оказалась в затруднительном положении из-за позиции по газопроводу «Северный поток — 2». Автор материала напомнил, что, будучи представителем оппозиции от партии «Зеленые», Бербок выступала против строительства газопровода. «Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии, победила на выборах. — РБК) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — отметил он. По словам обозревателя, министр оказалась в тупике из-за своей позиции по газопроводу.
СДПГ, «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии (СвДП) 24 ноября представили в Берлине коалиционное соглашение о создании нового правительства с лидером СДПГ Олафом Шольцем во главе. Эта коалиция в Германии получила название «светофор», по цветам партий-участниц. Бербок претендовала на пост канцлера ФРГ, однако в итоге заняла пост главы МИД.
В июле Bloomberg писал, что Кремль развернул кампанию против Бербок из-за ее позиции по «Северному потоку — 2». Агентство писало, что ситуация с Бербок вызывала особую озабоченность Москвы. Источник, близкий к российскому правительству, сообщил агентству, что Кремль готов пойти на все, чтобы преградить ей путь к власти. Кремль опасался, что победа Бербок на выборах нанесет серьезный удар по глобальным интересам России, разрушит ее связи с Германией и принесет выгоду США, заявили агентству два человека, знакомые с позицией российского руководства. Близкий к Кремлю источник Bloomberg говорил, что у Москвы уже есть достаточно информации, способной навредить Бербок, которая является «политически наивной и слишком сочувствующей США».
«Северный поток-2» достроили в сентябре. Он должен был быть готов еще в конце 2019 года, но работам помешали санкции США. Из-за них часть иностранных партнеров покинули проект. По данным «Газпрома», трубопровод готов к запуску. Nord Stream 2 AG («дочка» «Газпрома» и оператор проекта) ждет одобрение немецкого, а затем европейского регулятора. В ФРГ решение должны принять до 8 января 2022 года, затем его в течение двух месяцев будет рассматривать Еврокомиссия (ЕК). ЕК также имеет право продлить срок еще на два месяца — до 8 мая 2022 года, сообщал Bloomberg.