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11:41 (мск), источник: Известия

Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров общаются конкретно, не терпя разночтений, несмотря на дружественных характер бесед. Об этом 12 декабря в эфире «Россия −1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Президенты, естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Но с точки зрения обсуждения конкретных вопросов, тон остается не терпящим разночтений с обеих сторон, добавил он.

Также в программе показали кадры подготовки к видеосаммиту двух лидеров. В эфире представили моменты технической настройки камер и переговоры сотрудников служб протокола двух президентов.

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Лидеры начали онлайн-саммит 7 декабря примерно в 18:08 мск в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи два часа. В Кремле заявили, что саммит Россия-США носил откровенный и деловой характер.

В ходе разговора обсуждалась на Украине, расширение НАТО на восток, Афганистан, ситуация с иранской ядерной программой, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.

8 декабря помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять свои войска для защиты Украины от России.

9 декабря Байден провел телефонный разговор с лидерами «Бухарестской девятки», куда входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. В тот же день глава Белого дома позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он рассказал о прошедших с Путиным переговорах.

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