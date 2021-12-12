Кремль назвал агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе

«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», — заявил Песков радиостанции «Говорит Москва».
Ранее американский президент «абсолютно ясно дал понять Владимиру Путину, насколько разрушительными будут экономические последствия для России, если это (вторжение на Украину. — ''Ъ'') произойдет».
В ходе прошедшей 7 декабря беседы лидеров двух стран Байден призвал Путина к деэскалации и возвращению к дипломатии в ситуации вокруг Украины. Байден предупредил российского президента, что в случае военной эскалации в ситуации с Украиной США и их союзники примут «серьезные экономические и иные» меры. Позже Владимир Путин, отвечая на вопрос «Ъ», собирается ли Москва нападать, заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищаться.