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12:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль назвал агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе

«Агрессивные» заявления со стороны Запада плохо сказываются на отношениях с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который пригрозил в случае операции Москвы на Украине отправить дополнительные войска в граничащие с РФ страны НАТО.

Источник: AP 2021

«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», — заявил Песков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее американский президент «абсолютно ясно дал понять Владимиру Путину, насколько разрушительными будут экономические последствия для России, если это (вторжение на Украину. — ''Ъ'') произойдет».

В ходе прошедшей 7 декабря беседы лидеров двух стран Байден призвал Путина к деэскалации и возвращению к дипломатии в ситуации вокруг Украины. Байден предупредил российского президента, что в случае военной эскалации в ситуации с Украиной США и их союзники примут «серьезные экономические и иные» меры. Позже Владимир Путин, отвечая на вопрос «Ъ», собирается ли Москва нападать, заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищаться.

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