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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков заявил, что Байден не запугивал Путина в ходе разговора

Состоявшаяся 7 декабря беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена была взаимоуважительной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал версию американской стороны о том, что Байден «пугал» Путина. Говоря о возможности «вторжения» России на Украину, пресс-секретарь сообщил, что «американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда».

Источник: РИА "Новости"

«Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так. Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позвонил», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — поделился Дмитрий Песков в интервью.

Ранее в зарубежных СМИ стала появляться информация о готовящемся вторжении России на Украину. США ожидают, что наступление начнется в начале 2022 года. В ходе состоявшейся 7 декабря беседы с президентом Владимиром Путиным президент США Джо Байден предупредил о последствиях в случае вторжения России на Украину. Путин говорил, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность.

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