17:38 (мск), источник: РБК
Польша заявила о смягчении позиции США по «Северному потоку-2»
Замглавы МИД страны назвал газопровод «стратегической ошибкой» Европы. Он обвинил США в нежелании принимать конкретные меры против «Северного потока-2».
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Белый дом неоднократно предупреждал Берлин о последствиях ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», но в последнее время его позиция смягчилась, рассказал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review.
«На словах США выступают против, но когда дело доходит до конкретных действий, они становятся гораздо менее настойчивыми. Они просто отступают в надежде, что мы выиграем себе несколько месяцев спокойствия», — заявил политик.
По его мнению, такой подход наивен и не поможет обеспечить безопасность в Европе — для этого необходимы санкции.
По словам Яблоньского, ввод газопровода в эксплуатацию позволит президенту России Владимиру Путину влиять на украинское правительство, потому что сейчас Украина «на 100% зависит от российского газа». «Без войны, без военного вторжения он сможет изменить политические настроения в стране, сместив их в пророссийскую сторону», — подчеркнул замминистра.
Он назвал «Северный поток-2» «стратегической ошибкой» Европы и заявил, что безопасность важнее интересов бизнеса, «особенно если речь идет об интересах лишь нескольких германских компаний».
Вашингтон активно выступал против «Северного потока-2», заявляя, что Москва будет использовать газопровод для воздействия на другие страны. В июле канцлер Германии Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Джо Байден заключили соглашение: Германия пообещала поддержать санкции против России, если та будет использовать транзит газа для давления на другие страны, в том числе Украину. Соглашение позволило России достроить газопровод.
Киев и Варшава осудили США и Германию за отказ от попыток остановить запуск газопровода. Они заявили, что эта сделка «создала дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом».
«Северный поток-2» достроили в сентябре, он готов к запуску. Для этого газопровод должен получить одобрение немецкого и европейского регуляторов. Германия должна принять решение до 8 января 2022 года, потом его еще два месяца будет рассматривать Еврокомиссия, которая имеет право продлить срок до 8 мая 2022 года.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 7 декабря заявила, что страна рассчитывает на остановку Германией реализации проекта «Северный поток-2» в случае вторжения России на Украину. О якобы готовящемся наступлении в конце октября начали писать некоторые западные СМИ, Москва такие обвинения неоднократно отвергала.