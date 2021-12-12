17:07 (мск), источник: Ведомости
Путин назвал Россию мировым лидером по новым вооружениям
Президент России Владимир Путин заявил, что страна опережает США по новому вооружению, хотя паритет России с США по ядерному оружию сохраняется.
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«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире», — сказал Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).
Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами, отмечает агентство.
В ноябре этого года российские военные снова испытали в Белом море гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон». Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Планируется, что ракета поступит на вооружение ВМФ России со следующего года, сообщало Минобороны.
В октябре Владимир Путин назвал сложившуюся в военной сфере ситуацию «гонкой вооружений на марше», она началась с выходом США из Договора по противоракетной обороне.
Путин напомнил, что противоракетная оборона направлена не просто на защиту, а в том числе на получение стратегического преимущества, нейтрализуя ядерный потенциал вероятного противника.