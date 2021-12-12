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19:06 (мск), источник: Известия

Польша пригрозила прекратить взносы в ЕС и наложить вето на европейские решения

Если Евросоюз примет решение лишить Польшу финансирования и продолжит оказывать на нее давление в вопросе верховенства закона, Варшаве следует приостановить членские взносы ЕС, а также начать накладывать вето на все решения, принимаемые в Брюсселе. Об этом 12 декабря заявил в интервью газете Financial Times министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

Источник: Reuters

«Польша должна ответить на шантаж Евросоюза, наложив вето и таким образом заблокировав все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Европы. Варшава также должна пересмотреть свои обязательства перед ЕС в части климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в случае ужесточения спора он потребует прекращения Польшей выплат Евросоюзу. По словам Зебро, такой шаг будет вполне оправданным на фоне того, что ЕС незаконно отказывает республике в средствах из общего бюджета, в который она тоже вкладывается.

Кроме прочего, польский министр юстиции отметил, что «Еврокомиссия ставит невозможные условия, так как ее реальная цель — не добиться верховенства закона, а лишь сменить правительство в Польше». Тем самым, по словам Зебро, ЕК предупреждает поляков о том, что они не получат от ЕС деньги, если поддержат это правительство.

«Европейский союз проводит весьма агрессивную политику, которая вовсе не заботится о незыблемости закона, это только предлог. Предполагается, что жестокий экономический шантаж заставит Польшу согласиться с тем, что ЕС будет переформатирован в федеральное государство, которое официально управляется из Брюсселя, однако на практике — из Берлина», — подытожил политик.

Ранее, 27 октября, стало известно, что суд Европейского союза наложил на Польшу штрафы в €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей.

В свою очередь, польский замминистра юстиции Себастьян Калета назвал такое решение узурпацией и шантажом. По его словам, это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство собственного государства.

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25 октября премьер-министр Польши и глава правящей партии «Закон и справедливость» Матеуш Моравецкий назвал нынешний диалог с Евросоюзом (ЕС) беседой с пистолетом у виска. По его мнению, если Еврокомиссия хочет найти компромисс, она должна отменить сентябрьское решение о взыскании ежедневных штрафов, пока Польша не выполнит ряд постановлений Европейского суда, связанных с ее судебной реформой. 21 октября глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Польша может покинуть Евросоюз на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным. Однако Моравецкий отверг данные предположения, заявив, что Варшава не планирует выходить из ЕС.

7 октября Конституционный суд Польши постановил, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции. В совете министров страны считают, что полномочия суда ЕС, которые заключаются в утверждении верховенства европейского права над конституцией страны, превышены. В свою очередь, Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза.

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