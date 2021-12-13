Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал господин Володин в Telegram.
Спикер Госдумы напомнил, что президент Владимир Путин называл недопустимыми «опрометчивые решения» по QR-кодам. Он призывал «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» гражданам.
Правительство в ноябре внесло в Госдуму законопроекты о введении системы QR-кодов в общественных местах, в воздушном и железнодорожном транспорте. Предполагается, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. Ограничения не должны затронуть продуктовую розницу и магазины с товарами первой необходимости.