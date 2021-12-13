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01:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Госдума и правительство решили снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Этот вопрос сегодня, 13 декабря, обсудит Совет Госдумы. Изначально предполагалось введение QR-кодов для самолетов и поездов.

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Источник: РИА "Новости"

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал господин Володин в Telegram.

Спикер Госдумы напомнил, что президент Владимир Путин называл недопустимыми «опрометчивые решения» по QR-кодам. Он призывал «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» гражданам.

Правительство в ноябре внесло в Госдуму законопроекты о введении системы QR-кодов в общественных местах, в воздушном и железнодорожном транспорте. Предполагается, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. Ограничения не должны затронуть продуктовую розницу и магазины с товарами первой необходимости.

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