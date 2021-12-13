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03:10 (мск), источник: РБК

Толстой заявил о большом количестве вопросов к законопроекту о QR-кодах

По его словам, «подобные решения нельзя принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения».

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Источник: РИА "Новости"

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах продолжат обсуждать в нижней палате. «Вопросов по-прежнему много», — написал он в своем Telegram-канале.

Толстой также прокомментировал информацию о том, что с повестки дня Госдумы 16 декабря будет снято рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. «В диалоге рождается истина. Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», — написал он.

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О решении Госдумы не обсуждать законопроект о QR-кодах на транспорте в ночь на понедельник сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он объяснил это в частности позицией президента, который призывал не делать поспешных ходов.

По данным РБК, законопроект не будет возвращен в правительство, а будет дорабатываться Госдумой совместно с Минтрансом и с учетом позиции бизнеса.

Два законопроекта о введении QR-кодов были внесены правительством в Госдуму в начале ноября на фоне резкого увеличения числа заболевших коронавирусом. Изначально предполагалось, что их сразу рассмотрит нижняя палата, однако позже было решено, что сначала документы обсудят региональные парламенты. В большинстве своем правительственные инициативы они поддержали.

9 декабря, президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о необходимости обойтись без «опрометчивых решений», связанных с внедрением QR-кодов из-за коронавируса. По его словам, при введении системы QR-кодов необходимо все тщательно взвесить, проработать идею с регионами и не нарушать права граждан.

На следующий день уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что «много моментов» в законопроектах «требуют доработки».

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