ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера

В санкционый список попал Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер»), который считается основателем ЧВК. По мнению ЕС, именно под его руководством осуществлялись действия «подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Также под санкции попали предполагаемые командиры ЧВК Вагнера Александр Кузнецов (он якобы курирует Ливийское направление), Андрей Трошев (якобы поддерживает власти Сирии и является одним из основателей группы) и Андрей Богатов (якобы тренирует сирийских военных).
Все четверо получили известность в 2017 году, когда в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано фото, на котором президент России Владимир Путин был запечатлен вместе с ними во время приема в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда подтвердил подлинность фото, но отметил, что Путин много фотографировался в тот день с участниками приема.
Санкции также ввели против якобы сотрудников ЧВК Дениса Харитонова, Сергея Щербакова, Станислава Дычко и Валерия Захарова. Последний называется в документе советником президента ЦАР по вопросам безопасности.
Ограничения введены и против трех компаний: «Евро полис», «Велада», «Меркурий». Все они попали под ограничения за разведку и добычу ресурсов в Сирии, в частности — нефти и газа.
Ранее говорилось, что постоянные члены ЕС одобрили санкции против российской частной военной организации. Они, по словам главы МИД Франции Жана-Ив Ле Дриана коснутся не только самой компании, но и тех, кто с ней сотрудничает. Обсуждение ограничений связано с сообщениями СМИ о возможном сотрудничестве ЧВК с властями Мали. Решение последовало после заседания Совета ЕС от 15 ноября.