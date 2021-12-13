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18:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова пообещала, что законопроект о QR-кодах не коснется детей

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах, если его примут, не будет распространяться на детей, поскольку их прививают исключительно на добровольной основе и с согласия родителей. ПЦР-тесты, по ее словам, от детей требовать также не должны.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей», — сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЛДПР в Госдуме (цитата по ТАСС).

Если ПЦР-тестирование для детей вводится на уровне субъекта Российской Федерации, то это не соответствует требованиям главного санитарного врача. Мы не требуем от детей тестирования ПЦР.
Татьяна Голикова
вице-премьер России

Вакцину для детей 12−17 лет «Спутник М» центра имени Гамалеи зарегистрировали в России 24 ноября. В Минздраве сообщили, что вакцинацию подростков начнут до конца года.

Ранее сегодня Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект «слишком сложный» и пока нельзя гарантировать, что его принятие не приведет к негативным последствиям. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что законопроект пока не готов к принятию, его рассмотрение отложено на неопределенный срок.

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