Голикова пообещала, что законопроект о QR-кодах не коснется детей

«Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей», — сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЛДПР в Госдуме (цитата по ТАСС).
Если ПЦР-тестирование для детей вводится на уровне субъекта Российской Федерации, то это не соответствует требованиям главного санитарного врача. Мы не требуем от детей тестирования ПЦР.
Татьяна Голиковавице-премьер России
Вакцину для детей 12−17 лет «Спутник М» центра имени Гамалеи зарегистрировали в России 24 ноября. В Минздраве сообщили, что вакцинацию подростков начнут до конца года.
Ранее сегодня Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект «слишком сложный» и пока нельзя гарантировать, что его принятие не приведет к негативным последствиям. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что законопроект пока не готов к принятию, его рассмотрение отложено на неопределенный срок.