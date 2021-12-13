МИД Украины не признал претензии Путина по зарубежной недвижимости

Утверждения о невыполнении Украиной обязательства по передаче России зарубежных активов СССР — манипуляция фактами. Так оценил ситуацию пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, сообщает «Укринформ».
«Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации иностранных активов Советского Союза — манипуляция фактами», — сказал он.
По словам Николаенко, доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляла 16,37%.
В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое соглашение о «нулевом варианте», в соответствии с которым Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Украина, со своей стороны, должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
Николаенко объяснил, что Верховная рада не ратифицировала это соглашение. «Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для России. Следовательно, вести речь о невыполнении каких-то обязательств без надлежащего правового процесса представляется необоснованным», — резюмировал спикер МИД Украины.
Он объяснил, что тогда Россия не предоставила информацию о стоимости украинских активов, а это сделало невозможным ратификацию соглашения Верховной радой.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью «Известиям» рассказал, что речь идет о многих объектах недвижимости за рубежом, которые Украина оставила за собой, несмотря на договоренности, в том числе постпредства, здания посольств и представительств. «Эта история началась при Кравчуке, продолжилась при Кучме, да и, прямо скажем, Янукович не горел желанием обсуждать этот вопрос», — подчеркнул политолог.
По оценкам Жарихина, речь идет об имуществе на миллиарды долларов.
Путин напомнил об этой проблеме 12 декабря в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, Москва в 1993 году взяла обязательство погасить все задолженности бывшего СССР за все остальные республики, рассчитывая на передачу ей советских зарубежных активов. «Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», — указал Путин.
В 2014 году тогдашний премьер Украины Арсений Яценюк поручил МИДу подготовить правовую позицию по защите национальных интересов страны при разделе средств и имущества бывшего СССР. Яценюк заявил, что Украина «имеет легитимные и законные претензии в отношении России на то имущество, которое Россия незаконно оставила за собой».
В российском МИДе тогда ответили, что Москва оставляет за собой право настаивать на незамедлительной компенсации Украиной $20 млрд в случае, если Киев возвращается к проблеме «нулевого варианта».