ЕС считает, что смог остановить потоки мигрантов через Белоруссию

«Посредством дипломатических усилий мы смогли остановить через Белоруссию к границам ЕС потоки мигрантов, которые были обмануты пустыми обещаниями. Лукашенко не добился своей цели, и теперь проблемы у него. Эта ситуация показала, что мы едины и можем достигнуть результатов. Я удовлетворен», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).
При этом он отметил, что ЕС продолжает поддерживать белорусский народ в его стремлении к демократии.
На территории Белоруссии сейчас находится несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Лукашенко ранее заявил, что не будет выдворять мигрантов из Белоруссии. Он пообещал, что лично разберется с тем, кто будет требовать от этих людей возвращения на родину. При этом он отметил, что мигрантам «рекомендуют определиться со своей дальнейшей судьбой». «На улице зима, и вы видите, какая холодина. Они просто с детишками там не выдержат», — сказал он в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
Миграционный кризис на границе обострился в ноябре из-за наплыва мигрантов, которые хотят через Минск попасть в Европу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что к кризису привели санкции и отказ ЕС строить лагеря для беженцев. ЕС считает, что власти Белоруссии причастны к нелегальной перевозке людей из стран Ближнего Востока.