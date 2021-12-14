США допустили отправку военных в случае «вторжения» России на Украину

Она напомнила о событиях 2014 года, произошедших на востоке Украины, и отметила, что тогда многие страны-партнеры по НАТО просили поддержки у США, в том числе увеличить военное присутствие американских подразделений на своих территориях. «И, безусловно, это будет рассматриваться, если Россия примет решение вторгнуться на Украину», — сказала она.
Информация о скоплении российских войск на границах Украины стала появляться в западных СМИ в октябре. В середине ноября украинский президент Владимир Зеленский заявлял о 100 тыс. российских военных у границ. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила, что «вторжение» России на Украину может состояться в начале 2022 года. США и другие страны Запада допускали, что введут новые санкции против России, если она попытается ввести войска на Украину.
Российская сторона не раз опровергала информацию о готовящемся наступлении и называла данные о возможном «вторжении» на Украину «пустым нагнетанием». Путин отмечал, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории». Как сообщали в Кремле, президент США Джо Байден заявил на онлайн-встрече с Путиным об «угрожающем» характере передвижений российских войск рядом с украинской границей. Вместе с тем в администрации США говорили, что он четко объяснил Путину, что Вашингтон с союзниками даст «решительный ответ в случае военной эскалации в виде серьезных экономических и иных мер».
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин в беседе с Байденом заявил, что Москве нужны гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток. Он «прямо сказал, что нас беспокоит наращивание военной активности» Украины и сил НАТО в непосредственной близости от российских границ, добавил помощник главы государства.
Сам Путин назвал переговоры с Байденом открытыми, предметными и конструктивными. По словам российского президента, он детально обсудил с Байденом ситуацию вокруг Украины.