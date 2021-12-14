Комитет Госдумы по здравоохранению поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — рассказал Хубезов. Рассмотрение законопроекта Госдумой запланировано на четверг, 16 декабря.
Обсуждение проекта закона с депутатами Госдумы состоялось накануне, 13 декабря. «Единая Россия» намерена поддержать инициативу, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» выступают против, «Новые люди» пока не определились. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте решили снять с рассмотрения для доработки.
Инициатива правительства предполагает, что от граждан будут требовать предъявлять QR-коды при посещении мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. Ограничения планировалось ввести с февраля 2022 года.