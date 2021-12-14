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11:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Bild: Меркель лично отказала Зеленскому в разблокировании поставок оружия

Правительство Германии в мае этого года использовало право вето, чтобы заблокировать поставки американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей на Украину, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Источник: AP 2021

По данным собеседников издания, позднее президент Украины Владимир Зеленский лично просил экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель снять запрет на поставки, однако она ответила, что это исключено.

Как рассказал источник Bild, используя право вето, Германия вынудила Нидерланды также выступить против поставок, чтобы не было впечатления, что ФРГ является единственным противником поставок. Оружие, по его данным, уже было оплачено.

Как сообщают источники издания, присутствовавшие на встрече Владимира Зеленского и Ангелы Меркель, президент Украины лично просил снять запрет на поставки, однако канцлер «ледяным голосом» сказала, что это «исключено».

По данным издания, в конце ноября Берлин все-таки снял вето, однако поставки Barrett все еще заблокированы.

Во время загрузки произошла ошибка.
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