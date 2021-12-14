Bild: Меркель лично отказала Зеленскому в разблокировании поставок оружия

По данным собеседников издания, позднее президент Украины Владимир Зеленский лично просил экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель снять запрет на поставки, однако она ответила, что это исключено.
Как рассказал источник Bild, используя право вето, Германия вынудила Нидерланды также выступить против поставок, чтобы не было впечатления, что ФРГ является единственным противником поставок. Оружие, по его данным, уже было оплачено.
Как сообщают источники издания, присутствовавшие на встрече Владимира Зеленского и Ангелы Меркель, президент Украины лично просил снять запрет на поставки, однако канцлер «ледяным голосом» сказала, что это «исключено».
По данным издания, в конце ноября Берлин все-таки снял вето, однако поставки Barrett все еще заблокированы.