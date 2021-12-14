Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кому с 1 января поднимут зарплаты и чем необычна эта прибавка Сотрудников могут ждать сюрпризы, так как на рынке труда наметился неожиданный тренд
Фоторепортажи
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
12:42 (мск), источник: Газета.Ру

МВД утвердило порядок вскрытия автомобилей полицейскими

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил правила вскрытия автомобилей полицейскими в случае необходимости и при отсутствии собственника, передает РИА «Новости». Проекта приказа МВД опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Из проекта приказа следует, что о каждом случае вскрытия транспортного средства собственника следует информировать в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов, если процедуру провели ‎в его отсутствие.

Уведомлять граждан о вскрытии машин предлагается средствами связи и доставки, позволяющими достоверно установить факт направления уведомления. В перечень вошли заказное почтовое отправление, телефонограмма (с последующим направлением уведомления на бумажном носителе) и электронная почта.

Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полицейских: они смогут проникать в квартиры, вскрывать машины, задерживать россиян, не представляясь, а также досматривать подозрительных граждан.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Виторган объяснил, почему женился на Собчак
Стало известно об имуществе Градского в Израиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь