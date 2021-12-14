МВД утвердило порядок вскрытия автомобилей полицейскими

Из проекта приказа следует, что о каждом случае вскрытия транспортного средства собственника следует информировать в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов, если процедуру провели в его отсутствие.
Уведомлять граждан о вскрытии машин предлагается средствами связи и доставки, позволяющими достоверно установить факт направления уведомления. В перечень вошли заказное почтовое отправление, телефонограмма (с последующим направлением уведомления на бумажном носителе) и электронная почта.
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полицейских: они смогут проникать в квартиры, вскрывать машины, задерживать россиян, не представляясь, а также досматривать подозрительных граждан.