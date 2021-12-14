Кремль не согласен, что Россия подвела весь мир, заблокировав резолюцию ООН по климату

«Климатическая повестка очень важна. Мы это активно демонстрировали, (она) обсуждается и в правительстве и на мероприятиях, которые возглавляет президент. Резолюция была полностью неприемлемой. Климат не может быть фактором, который ограничивает страны в праве на развитие. Причем тут предложение идет от стран, которые в свое время очень сильно вредили климату и так заработали себе индустриальную экономику мощную», — ответил Песков на соответствующий вопрос «Ъ FM» в ходе пресс-колла.
Представитель президента отметил, что не согласился бы с утверждением о том, что «Москва всех подвела». «Мы активный участник этой повестке», — сказал он.
Ранее Россия наложила вето на проект резолюции Ирландии и Нигера в СБ ООН. Он предлагал политическим миссиям учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. Против также проголосовала Индия, Китай воздержался.
Остальные страны выступили за приятие резолюции. Постпред России при организации Василий Небензя также заявил, что «для России распространенный проект резолюции по климату и безопасности неприемлем».