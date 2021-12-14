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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не согласен, что Россия подвела весь мир, заблокировав резолюцию ООН по климату

Проект резолюции Совбеза ООН, на который российская сторона наложила вето, был полностью неприемлем для нее, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позицию России, по его словам, поддержал ряд других стран.

Источник: AP 2021

«Климатическая повестка очень важна. Мы это активно демонстрировали, (она) обсуждается и в правительстве и на мероприятиях, которые возглавляет президент. Резолюция была полностью неприемлемой. Климат не может быть фактором, который ограничивает страны в праве на развитие. Причем тут предложение идет от стран, которые в свое время очень сильно вредили климату и так заработали себе индустриальную экономику мощную», — ответил Песков на соответствующий вопрос «Ъ FM» в ходе пресс-колла.

Представитель президента отметил, что не согласился бы с утверждением о том, что «Москва всех подвела». «Мы активный участник этой повестке», — сказал он.

Ранее Россия наложила вето на проект резолюции Ирландии и Нигера в СБ ООН. Он предлагал политическим миссиям учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. Против также проголосовала Индия, Китай воздержался.

Остальные страны выступили за приятие резолюции. Постпред России при организации Василий Небензя также заявил, что «для России распространенный проект резолюции по климату и безопасности неприемлем».

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