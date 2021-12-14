Парламент Чечни попросил главу СКР и генпрокурора проверить слова Сокурова

В обращении на имя генпрокурора содержится просьба проверить, не подпадают ли слова Сокурова под статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства) и 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России). Полный текст документа опубликован на странице парламента Чечни в Instagram. Они также попросили Краснова взять проверку на личный контроль.
На встрече Совета по правам человека (СПЧ) с президентом Владимиром Путиным 9 декабря режиссер предложил отпустить «всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». Глава государства назвал эти слова непозволительными и призвал Александра Сокурова «хорошо подумать». В Кремле сочли, что режиссер «непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Сокуров считает, что президент не вник в его предложение. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что «компетентные органы» должны проверить слова режиссера «на факт антигосударственного и экстремистского характера». После этого Александр Сокуров сказал, что опасается уголовного преследования. Пресс-секретарь президента заверил, что о риске ареста режиссера «и речи быть не может».