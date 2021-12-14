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17:07 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил в двойном размере выплатить ковидные надбавки медикам за работу в праздники

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что возможность выплат в двойном размере есть.

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Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с ковидом, за работу в предстоящие новогодние праздники.

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Путин отметил, что в настоящий момент «ситуация не такая, может быть, как в январе текущего года, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок». Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что возможность выплат в двойном размере есть. По его словам, на эти цели потребуется чуть больше 8 млрд рублей.

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