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17:26 (мск), источник: ТАСС

Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами под Новый год

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте.

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Источник: Reuters

«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — сказал президент, комментируя доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта РФ Виталия Савельева о решении снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Они, в частности, отметили, что документ вызвал много вопросов у граждан, в том числе о том, как быть в экстренных жизненных ситуациях, когда нужно срочно куда-то поехать.

Как заключил Савельев, в этой связи планируется «более углубленно посмотреть на риски, которые возникают при использовании электронных сертификатов», и доработать законопроект.

Путин также выслушал пояснения вице-премьера Татьяны Голиковой о том, как ограничения, связанные с QR-кодами, вводятся в других странах. Она обратила внимание главы государства на то, что такие ограничения, как правило, вводятся временно и в условиях роста заболеваемости коронавирусом.

В понедельник, 13 декабря, Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте, о чем сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, интересы людей являются приоритетом при рассмотрении сложных законопроектов и конкретный документ о QR-кодах на транспорте требует «очень скрупулезной, экспертной проработки».

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