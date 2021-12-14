В Москве подорожают парковки и проезд в транспорте

В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что с 24 декабря на 53 улицах в центре дневной тариф вырастет с 380 рублей до 450 за час, ночной (с 21:00 до 8:00) — с 200 до 400 рублей за час. Такой тариф заработает, например, на Большой Никитской, Неглинной улицах и Театральной площади. Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате. На 1-м участке в дневное время стоимость будет составлять 450 рублей в час, на 2-м — 400 рублей в час.
В департаменте назвали эту меру «необходимой» и надеются, что новый тариф поможет освободить до 10−15% мест. Сейчас эти парковки забиты из-за большого количества магазинов и ресторанов.
Уточняется, что при этом на 29 улицах стоимость парковки снизится. К примеру, на стоянках на улице Николоямской, Александра Невского и других вместо 380 рублей в час начнёт действовать дифференцированный тариф. При этом по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.
Также стало известно, что с 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов:
Ранее «Секрет» рассказывал, что все уличные парковки в Москве станут бесплатными на время новогодних праздников с 31 декабря по 8 января. Это касается и центральных парковок. Однако плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно — по действующим тарифам.