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20:58 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Москве подорожают парковки и проезд в транспорте

На 53 улицах в центре Москвы значительно подорожают платные парковки. В департаменте транспорта столицы пояснили, что подорожание коснётся самых загруженных мест. Дневной тариф вырастет с 380 до 450 рублей, а ночной — в два раза, с 200 до 400 рублей за час. Предполагается, что новый тариф освободит около 15% парковочных мест. Также на четыре рубля подорожает проезд на наземном транспорте Москвы. Эта мера начнёт действовать со 2 января.

Источник: Агентство «Москва»

Парковки

В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что с 24 декабря на 53 улицах в центре дневной тариф вырастет с 380 рублей до 450 за час, ночной (с 21:00 до 8:00) — с 200 до 400 рублей за час. Такой тариф заработает, например, на Большой Никитской, Неглинной улицах и Театральной площади. Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате. На 1-м участке в дневное время стоимость будет составлять 450 рублей в час, на 2-м — 400 рублей в час.

В департаменте назвали эту меру «необходимой» и надеются, что новый тариф поможет освободить до 10−15% мест. Сейчас эти парковки забиты из-за большого количества магазинов и ресторанов.

Уточняется, что при этом на 29 улицах стоимость парковки снизится. К примеру, на стоянках на улице Николоямской, Александра Невского и других вместо 380 рублей в час начнёт действовать дифференцированный тариф. При этом по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.

Проезд

Также стало известно, что с 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов:

  • разовый проезд в наземном транспорте и метро по карте «Тройка» (билет «Кошелёк») подорожает на 4 рубля;
  • разовая поездка по «Единому» изменится всего на 1 рубль (с 60 до 61 рубля). Также изменится и стоимость билета на 2 поездки — 122 рубля (+1 рубль за поездку);
  • не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19 500 рублей) и проездного на три месяца на метро и наземный транспорт (1245 и 810 рублей соответственно) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов;
  • цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней) поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше чем на 1 рубль. С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки;
  • владельцы персонализированной «Тройки» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты;
  • с 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения. Уточняется, что эта мера сэкономит время и деньги для более 1 млн человек.

Ранее «Секрет» рассказывал, что все уличные парковки в Москве станут бесплатными на время новогодних праздников с 31 декабря по 8 января. Это касается и центральных парковок. Однако плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно — по действующим тарифам.

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