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14 декабря, источник: Коммерсантъ

США консультируются с ЕС по формату диалога с Россией

США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Вашингтон считает хорошим знаком продолжение дипломатической работы, направленной на урегулирование ситуации вокруг Украины. Госпожа Псаки отметила, что важно остаться на дипломатическом пути и через него добиться деэскалации и разрешения ситуации.

Источник: AP 2021

«Мы продолжаем консультироваться с европейскими партнерами, чтобы определить формат консультаций и как действовать дальше», — сказала Джен Псаки на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Представитель Госдепа заявила, что Вашингтон мониторит ситуацию вокруг Украины, отметив, что важно остаться в рамках дипломатического пути. «Хороший знак, что дипломатическая работа продолжается», — ответила госпожа Псаки на вопрос о том, наблюдает ли Белый дом действия российской стороны, направленные на деэскалацию.

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После прошедшей 7 декабря беседы с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон и некоторые другие страны НАТО намерены в ближайшее время обсудить с Москвой беспокоящие ее вопросы, касающиеся национальной безопасности. Так господин Байден прокомментировал итоги состоявшегося саммита.

Сегодня, 14 декабря, господин Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё призвал США и НАТО провести переговоры по вопросам безопасности России. Чуть позже во время беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Владимир Путин заявил о необходимости начала переговоров с НАТО о необходимости исключения продвижения войск альянса на восток и размещения войск в сопредельных государствах, в том числе на Украине.

Ранее президент России потребовал гарантий нерасширения НАТО на восток. По мнению господина Путина, устные обязательства Запад не выполняет, поэтому нужны юридические. Комментируя публикацию СМИ о возможном нападении РФ на Украину, президент заявил, что Россия не нападает, а вынуждена реагировать на постоянное приближение НАТО к границам страны.

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