США консультируются с ЕС по формату диалога с Россией

«Мы продолжаем консультироваться с европейскими партнерами, чтобы определить формат консультаций и как действовать дальше», — сказала Джен Псаки на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Представитель Госдепа заявила, что Вашингтон мониторит ситуацию вокруг Украины, отметив, что важно остаться в рамках дипломатического пути. «Хороший знак, что дипломатическая работа продолжается», — ответила госпожа Псаки на вопрос о том, наблюдает ли Белый дом действия российской стороны, направленные на деэскалацию.
После прошедшей 7 декабря беседы с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон и некоторые другие страны НАТО намерены в ближайшее время обсудить с Москвой беспокоящие ее вопросы, касающиеся национальной безопасности. Так господин Байден прокомментировал итоги состоявшегося саммита.
Сегодня, 14 декабря, господин Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё призвал США и НАТО провести переговоры по вопросам безопасности России. Чуть позже во время беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Владимир Путин заявил о необходимости начала переговоров с НАТО о необходимости исключения продвижения войск альянса на восток и размещения войск в сопредельных государствах, в том числе на Украине.
Ранее президент России потребовал гарантий нерасширения НАТО на восток. По мнению господина Путина, устные обязательства Запад не выполняет, поэтому нужны юридические. Комментируя публикацию СМИ о возможном нападении РФ на Украину, президент заявил, что Россия не нападает, а вынуждена реагировать на постоянное приближение НАТО к границам страны.