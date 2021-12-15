Предоставление сведений из ЕГРН могут ограничить

Необходимо усилить защиту персональных данных, содержащихся в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), считают члены Совета Федерации. Сейчас можно заказать выписку о любом объекте недвижимости, где указаны в том числе фамилия, имя и отчество его владельца. Это востребовано, например, при сделках с недвижимостью — покупатель может убедиться, что объект действительно принадлежит продавцу. Однако это повышает риски мошенничества и потери собственности, отметили члены Совета Федерации на заседании, где обсуждалась деятельность Росреестра.
«Сейчас каждый может получить информацию о каждом, заплатив установленные средства и даже без уведомления правообладателя. И использовать эту информацию — такая статистика, к сожалению, есть — для совершения мошеннических сделок», — согласился руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
Международный опыт показывает, что идет общий тренд на защиту персональных данных, добавил он. Порядок предоставления подобных сведений в разных странах отличается. Где-то получить сведения о владельце можно только с согласия самого владельца. В других странах заявитель должен обосновать получение таких сведений и указать на существенную необходимость их предоставления. «Вопрос серьезный, он требует глубокой проработки и изучения. Росреестр готов этот вопрос обсуждать, изучать и совместно проработать», — подчеркнул Скуфинский.
Ситуацию изучат комитеты Совета Федерации, при необходимости будут подготовлены изменения в законодательство.