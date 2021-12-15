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15:06 (мск), источник: Forbes

Президенты России и Китая договорились создать независимую финансовую структуру

Президенты России и Китая договорились создать финансовую структуру для взаиморасчетов в торговле. Лидеры двух стран хотят сделать ее независимой от влияния других стран.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили необходимость создания финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между двумя странами, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков. Главное требование к ней — независимость от влияния других стран.

«Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», — подчеркнул Ушаков, комментируя переговоры лидеров двух стран в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что объемы двусторонней торговли по итогам года году будут рекордными. «С обеих сторон было подтверждено стремление выводить взаимную торговлю на рубеж $200 млрд», — цитирует его слова ТАСС.

Ушаков добавил, что Путин и Си Цзиньпин выступили за наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах. «Это реально обсуждается и реально происходит», — подчеркнул он, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, обсуждается ли уже создание такой системы взаиморасчетов практически.

Путин и Си Цзиньпин обсудили расширение доступа инвесторов двух стран на свои фондовые рынки и обменялись опытом в сфере цифровых валют центральных банков.

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