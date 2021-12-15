Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения за попытку «продавить» законопроект с ошибкой

«Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка — Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле — вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он включил все свои рычаги — ну, правда, рычаги слабые, — чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой против отклонения», — заявила Матвиенко.
Законопроект был предложен Минпросвещения, однако Совфед принял решение отклонить его из-за наличия технической ошибки, которая создала внутренние противоречия в тексте законопроекта.
«Это вообще ненормальный стиль для руководителя такого уровня. Я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо. И еще раз напомню, что нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле. Усилия, которые предпринимал министр — ну, мне просто стыдно за его действия», — резюмировала Матвиенко.
При этом, по словам спикера Совета Федерации, в появлении технической ошибки в законопроекте виноват статс-секретарь, замминистра просвещения России Андрей Корнеев.