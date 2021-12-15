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15:23 (мск), источник: Газета.Ру

Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения за попытку «продавить» законопроект с ошибкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя отклоненный Совфедом законопроект об онлайн-платформах в школах, заявила, что министр просвещения России Сергей Кравцов пытался давить на Совфед, зная о том, что в проекте закона есть технические ошибки, сообщает РИА «Новости».

«Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка — Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле — вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он включил все свои рычаги — ну, правда, рычаги слабые, — чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой против отклонения», — заявила Матвиенко.

Законопроект был предложен Минпросвещения, однако Совфед принял решение отклонить его из-за наличия технической ошибки, которая создала внутренние противоречия в тексте законопроекта.

«Это вообще ненормальный стиль для руководителя такого уровня. Я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо. И еще раз напомню, что нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле. Усилия, которые предпринимал министр — ну, мне просто стыдно за его действия», — резюмировала Матвиенко.

При этом, по словам спикера Совета Федерации, в появлении технической ошибки в законопроекте виноват статс-секретарь, замминистра просвещения России Андрей Корнеев.

Во время загрузки произошла ошибка.
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