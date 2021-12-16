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09:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуму внесен законопроект о развитии местного самоуправления

Главы комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас в четверг, 16 декабря, внесли на рассмотрение палаты законопроект о развитии местного самоуправления. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По словам Крашенинникова, законопроект является следующим этапом по выстраиванию в России единой системы публичной власти. Его положения направлены на социально-экономическое развитие в интересах граждан и общества, считает он.

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Согласно проекту, местное самоуправление должно осуществляться в городских и муниципальных округах, а также во внутригородских территориях федерального значения. При организации власти будет использоваться принцип привязки к населению, но общая структура местного самоуправления останется неизменной.

Кроме того, законопроект предлагает ввести единый срок полномочий для всех должностных лиц местного самоуправления — он составит пять лет.

«Законопроектом предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования — муниципальные выборы», — говорится в сообщении пресс-службы думского комитета по госстроительству и законодательству.

Помимо этого, проект предусматривает упрощение правовых конструкций — это устранит путаницу с распределением полномочий между субъектом и муниципалитетом.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект нового базового закона о региональной власти, определяющий полномочия субъектов, а также снимающий запрет для губернаторов избираться больше двух сроков подряд. Кроме того, закон запрещает главе Татарстана называться президентом — республика является единственным регионом России, где сохранено такое наименование.

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