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13:42 (мск), источник: РБК

В Кремле заявили, что готовы к переговорам с НАТО в «нейтральной стране»

Россия готова провести консультации с НАТО и уже передала свои предложения по разработке юридических гарантий безопасности Москвы, сообщили в Кремле. Переговоры от российской стороны будет вести замглавы МИДа Сергей Рябков.

Источник: Reuters

Россия готова провести консультации с НАТО в «любой нейтральной стране». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[Помощник президента Юрий] Ушаков дал [советнику президента США] Джейку Салливану вчера разъяснение по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам переданы американской стороне, и довел до Салливана [информацию] о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов», — сказал Песков.

По его словам, переговоры от российской стороны будет вести замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Он будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров», — сообщил представитель Кремля.

Последние месяцы западные страны и США обвиняли Россию в наращивании войск у границы Украины и заявляли об угрозе возможного «вторжения».

В Кремле эти обвинения отвергали и в свою очередь говорили о провокационной деятельности НАТО у российских границ.

На фоне этих заявлений президент России Владимир Путин предложил начать переговоры о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Он отметил, что России нужны именно юридические гарантии, поскольку «западные коллеги не выполняли взятые на себя устные обязательства». В НАТО на это ответили, что решение о возможном вступлении Украины в блок будут решать сами страны — участницы альянса.

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Вопрос о нерасширении НАТО на восток Путин также поднял на переговорах с президентом США Джо Байденом, которые прошли 7 декабря по видеосвязи. Во время них американский лидер заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи украинской границы и отметил, что в случае ухудшения ситуации США и союзники готовы ввести против Москвы новые санкции. Путин в ответ заметил, что Вашингтону не стоит возлагать ответственность на Россию, так как, по его словам, именно НАТО предпринимает «опасные попытки» освоить территорию Украины и наращивает военный потенциал вблизи российских границ.

На следующий день после переговоров Байден объявил о планах провести встречу с участием представителей России и по меньшей мере четырех стран — главных союзниц США по НАТО. О каких именно странах идет речь, американский президент не уточнил. По его словам, на встрече планируется обсудить озабоченности России по поводу расширения НАТО, а также возможность согласования договоренностей, которые бы снизили напряженность на восточном фланге.

Как сообщил Ушаков, российская сторона уже передала помощнику госсекретаря США Карен Донфрид предложения по разработке юридических гарантий безопасности Москвы.

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