Ростовский суд объяснил приговор с «российскими частями в ДНР и ЛНР»

Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал на своем сайте приговор, в котором упоминаются «воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР».
В суде РБК сообщили, что на сайте инстанции размещен «обезличенный приговор». «Он соответствует оригиналу приговора, который находится в материалах уголовного дела. Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что [Вячеслав] Забалуев показал такое — и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания», — объяснили РБК в Кировском районном суде Ростова-на-Дону.
Приговор, о котором идет речь, суд вынес 10 ноября 2021 года. Суд признал виновным заместителя регионального управления по военному питанию одной из коммерческих компаний в посредничестве в даче взяток главе Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа в звании подполковника.
В приговоре приводятся слова одного из свидетелей. Он утверждал, что чиновник требовал каждый месяц 90 тыс. руб. за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.
«В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе. Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР», — сказано в материалах дела.
Как следует из показаний обвиняемого, поставки продовольствия в непризнанные республики Донбасса якобы осуществлялись каждые две недели. Стоимость каждой такой поставки, в которую входили мука, консервы и овощи, была более 130 млн руб., говорится в приговоре.
Перед отправкой качество продукции проверял «россиянин в звании майора», а на территории Донбасса грузовики находились «под охраной принимающей стороны», сообщил подсудимый.
Суд назначил ему пять лет лишения свободы.
О том, знает ли он об упоминании «российских частей в ДНР и ЛНР» в приговоре ростовского суда, журналисты 15 декабря спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Нет, не понимаю, о чем вы говорите. Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Это невозможно. Никаких Вооруженных сил Российской Федерации на территориях самопровозглашенных республик не было и нет. Это ошибка тех, кто составлял этот документ», — сказал он.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе. «Война в Донбассе является внутриукраинской, мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта. Это не так», — говорил Песков.
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