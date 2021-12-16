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15:50 (мск), источник: Forbes

Госдума одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах в первом чтении

Госдума одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах в первом чтении. Депутаты призвали обратить внимание на то, как QR-код могут получить те, кто прививался за границей или переболел бессимптомно, а также рекомендовали правительству следить за экономической ситуацией и при необходимости подготовить меры поддержки.

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Источник: РИА "Новости"

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. За принятие проголосовали 329 депутатов, против — 87.

Законопроект, который правительство внесло в Госдуму в ноябре, предполагает, что QR-коды потребуются для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе и магазинов.

QR-код можно будет получить в качестве подтверждения вакцинации, перенесенного COVID-19 или наличия медотвода от прививки. Во время переходного периода до 1 февраля можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, после этой даты такая возможность останется только у людей, которые не могут сделать прививку от коронавируса по медицинским показаниям.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 14 декабря рекомендовал принять законопроект в первом чтении. При этом комитет отметил, что в документе необходимо проработать ряд вопросов, среди которых медицинские противопоказания для вакцинации и срок действия кода при медотводе, а также продумать, как QR-код могут получить переболевшие россияне, которые не обращались в медицинские учреждения или переболели бессимптомно, а также те, кто привился российскими вакцинами за границей или иностранными препаратами.

Кроме того, на фоне введения ограничений Госдума рекомендовала правительству обеспечить системный мониторинг экономических показателей и проработать предложения и при необходимости меры поддержки.

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Вместе с законопроектом о QR-кодах в общественных местах правительство внесло законопроект об использовании QR-кодов в поездах дальнего следования и самолетах, но в декабре его сняли с рассмотрения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, так или иначе работа над документом будет продолжаться.

Президент Владимир Путин отметил, что введение QR-кодов на транспорте перед Новым годом может создать россиянам много проблем. «Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история», — сказал он.

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