Госдума одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. За принятие проголосовали 329 депутатов, против — 87.
Законопроект, который правительство внесло в Госдуму в ноябре, предполагает, что QR-коды потребуются для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе и магазинов.
QR-код можно будет получить в качестве подтверждения вакцинации, перенесенного COVID-19 или наличия медотвода от прививки. Во время переходного периода до 1 февраля можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, после этой даты такая возможность останется только у людей, которые не могут сделать прививку от коронавируса по медицинским показаниям.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 14 декабря рекомендовал принять законопроект в первом чтении. При этом комитет отметил, что в документе необходимо проработать ряд вопросов, среди которых медицинские противопоказания для вакцинации и срок действия кода при медотводе, а также продумать, как QR-код могут получить переболевшие россияне, которые не обращались в медицинские учреждения или переболели бессимптомно, а также те, кто привился российскими вакцинами за границей или иностранными препаратами.
Кроме того, на фоне введения ограничений Госдума рекомендовала правительству обеспечить системный мониторинг экономических показателей и проработать предложения и при необходимости меры поддержки.
Вместе с законопроектом о QR-кодах в общественных местах правительство внесло законопроект об использовании QR-кодов в поездах дальнего следования и самолетах, но в декабре его сняли с рассмотрения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, так или иначе работа над документом будет продолжаться.
Президент Владимир Путин отметил, что введение QR-кодов на транспорте перед Новым годом может создать россиянам много проблем. «Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история», — сказал он.