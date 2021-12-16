17:19 (мск), источник: ТАСС
Зеленский заявил, что в 2022 году намерен сконцентрироваться на борьбе с олигархами
По словам украинского президента, «никаких заговоров и схем, чтобы слить государство», никто больше не простит.
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КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен сосредоточиться в следующем году на борьбе с олигархами, вакцинации от коронавируса, судебной и инфраструктурной реформах.
«В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия — для тех, кто считает еще с 1990-х годов, что государство — это их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон. Это самый мощный шаг для процесса вывода из тени экономических и политических отношений в Украине», — говорится в его статье для издания «Новое время».
По словам Зеленского, «этот шаг уже сделан, и обратно его не отыграть». «Можете объединяться в бизнесе, но никаких заговоров и схем, чтобы слить государство, никто вам больше не простит. И покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии, у вас больше не получится. Закон один для всех», — заявил президент.
Среди других задач он назвал продолжение кампании по вакцинации, судебную и инфраструктурную реформы. «Только полный курс прививки для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине», — подчеркнул украинский лидер.