Bloomberg узнал позицию Запада по отключению России от SWIFT

Администрация Джо Байдена пытается добиться от ЕС согласования широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые могут быть введены в случае, если Россия вторгнется на Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные о дискуссии между Вашингтоном и Брюсселем источники.
По данным агентства, среди возможных вариантов:
- Новые ограничения в отношении способности России рефинансировать свой суверенный долг
- Лимиты на межбанковские операции крупных российских банков, возможно, включая конвертацию валюты
- Новые ограничения против компаний оборонного и энергетического сектора
- Отключение России от SWIFT.
Некоторые из этих мер, включая отключение от SWIFT, считаются «крайне проблематичными», ссылается агентство на источники. В частности, в ЕС и США опасаются возможных проблем для мирового рынка энергоносителей и других рынков, на которые поступает экспорт из России.
Причина, по которой Вашингтон торопит европейских союзников с санкциями, еще и в том, что Владимир Путин «не показывает признаков готовности отвести войска» от границы с Украиной, пишет Bloomberg. США считают, что договоренность о санкциях пошлет ясный сигнал российскому президенту.
ЕС в свою очередь считает, что подготовка санкционного пакета «на скорую руку» может снизить шансы на дипломатическое разрешение ситуации. Страны союза, которые гораздо более зависимы от российских поставок, также беспокоятся о возможных последствиях санкций.
Пока детали возможных антироссийских мер не проработаны, а ответственные за это чиновники оценивают возможные экономические и юридические последствия. Некоторые источники агентства утверждают, что сложность состоит в том, когда именно сообщить Путину о цене, которую будет иметь для него вторжение на Украину.
Накануне Bloomberg, также со ссылкой на источники, писал, что внутри ЕС нет единства по вопросу новых санкций против России из-за Украины. Германия, Франция, Италия и Испания выступают за переговоры с Москвой, тогда как другие члены союза считают, что публичная поддержка новых мер будет более эффективной в «сдерживании» России.
Ранее сразу несколько западных СМИ предположили, какие санкции Запад может ввести против России в случае, если она вторгнется на Украину. CNN сообщал, что у администрации Джо Байдена есть несколько вариантов, в том числе меры против людей из «ближайшего окружения Путина», российских энергетических компаний и банков. Кроме того, источники телеканала предполагали, что санкции могут затронуть суверенный долг России. Отключение государства от межбанковской системы SWIFT они называли самым радикальным, «ядерным», вариантом.
Bloomberg в свою очередь писал, что под санкции могут попасть крупнейшие российские банки и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Среди наиболее вероятных ограничений агентство называло конвертацию рублей в доллары и другую иностранную валюту, а также покупку инвесторами российских долговых обязательств на вторичном рынке. Агентство также посчитало отключение России от SWIFT радикальной мерой.
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