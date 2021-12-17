01:37 (мск), источник: Life.ru
В НАТО назвали условие для диалога с Россией
Североатлантический альянс готов работать над укреплением доверия с Россией при ряде условий, выполненных Москвой. Об этом сказано в заявлении НАТО.
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«Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости, мы готовы работать над укреплением мер доверия», — сказано в документе.
В альянсе уточнили, что осведомлены о предложениях РФ по европейской безопасности, однако необходимо учитывать также и озабоченности НАТО. Любой диалог, заметили в альянсе, должен вестись на основании взаимности, основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил НАТО военным ответом на отказ от предоставления гарантий безопасности. Он напомнил об опасениях Москвы относительно появления в Европе ранее запрещённых ДРСМД вооружений с подачи альянса.