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01:37 (мск), источник: Life.ru

В НАТО назвали условие для диалога с Россией

Североатлантический альянс готов работать над укреплением доверия с Россией при ряде условий, выполненных Москвой. Об этом сказано в заявлении НАТО.

Источник: Reuters

«Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости, мы готовы работать над укреплением мер доверия», — сказано в документе.

В альянсе уточнили, что осведомлены о предложениях РФ по европейской безопасности, однако необходимо учитывать также и озабоченности НАТО. Любой диалог, заметили в альянсе, должен вестись на основании взаимности, основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности.

В НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения альянса и Украины, и заметили, что все страны вправе сами определять своё будущее и внешнюю политику.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил НАТО военным ответом на отказ от предоставления гарантий безопасности. Он напомнил об опасениях Москвы относительно появления в Европе ранее запрещённых ДРСМД вооружений с подачи альянса.

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