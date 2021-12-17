МИД КНР пообещал ответить на новые санкции США в отношении китайских компаний

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Китайские власти предпримут «решительные меры» в ответ на новые санкции, которые Соединенные Штаты ввели в отношении ряда компаний КНР. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Подобные действия Вашингтона серьезно нарушают принципы рыночной экономики и правила в области международных торгово-экономических отношений, подрывают интересы китайских предприятий, — заявил он на брифинге. — Китай выражает по этому поводу резкое недовольство и решительный протест. <…> Мы предпримем все необходимые меры, будем твердо защищать законные права организаций и компаний КНР».
По словам Ван Вэньбиня, Соединенные Штаты «должны исправить ошибку» и «перестать злоупотреблять односторонними мерами, применяя их под всевозможными предлогами».
В четверг Минфин США ввел санкции против восьми китайских технологических компаний, а Минторг — экспортные ограничения против порядка тридцати организаций КНР, среди которых Академия военно-медицинских наук и 11 ее научно-исследовательских институтов. Действия этих структур, многие из которых связаны с биотехнологиями, по версии Вашингтона, «противоречат внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов». Конгресс США также принял законопроект об ограничении импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Введенные вашингтонской администрацией рестрикции связаны с приписываемыми Пекину нарушениями прав человека в СУАР и поддержкой, которую отдельные китайские предприятия якобы оказывали вооруженным силам КНР.