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14:47 (мск), источник: ТАСС

Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах для общественных мест

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах.

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Источник: РИА "Новости"

«Остановлюсь на теме, которая затрагивает все отрасли экономики, а главное, всех граждан страны. Речь об использовании так называемых сертификатов вакцинированных. Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата на транспорте, в самолете или поезде, был снят с рассмотрения Госдумой», — сказал глава государства в пятницу на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки», — подчеркнул глава государства.

Путин сделал акцент, что, работая над столь чувствительными нормативными актами, нужно учитывать все нюансы и жизненные ситуации. «Прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах, учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан», — поставил задачу Путин.

По словам президента, закон должен быть четким, ясным, понятным.

Президент также констатировал, что ситуация в сфере борьбы с ковидом в стране остается напряженной, власти должны подготовить все системы к введению QR-кодов.

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