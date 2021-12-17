В Евросоюзе ответили на предложения России по гарантиям безопасности

Россия должна принимать и уважать право других стран выбирать свою внешнюю политику и союзы, в которые она хотела бы вступить. Так в Евросоюзе ответили на запрос РБК о новых инициативах Москвы по безопасности.
«Каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику и политику безопасности, а также союзы. Россия должна понимать и уважать это», — говорится в ответе представителя ЕС Питера Стано.
По его словам, ключевые принципы европейской безопасности изложены в Хельсинском заключительном акте и Парижской хартии.
«Для их поддержки мы разработали целый ряд механизмов укрепления доверия. ОБСЕ, помимо совета Россия-НАТО, также предлагает механизмы, которые остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией», — подчеркнул представитель Евросоюза.
МИД России 17 декабря раскрыл, какие предложения по гарантиям безопасности были переданы США. Главные из них — это обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, обязательство не создавать военные базы на территории государств бывшего СССР, а также взаимный отказ от размещения вооруженных сил и вооружений в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза.
Официально Вашингтон ответил, что обсуждает их со своими партнерами в Европе, без которых переговоры по безопасности невозможны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс также получил предложения России по безопасности. Он указал на то, что диалог должен учитывать опасения НАТО и мнение Украины.
Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщило, что Белый дом намерен дать ответ на российские предложения на следующей неделе.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия разочарована теми сигналами, которые поступают из США и ЕС при проработке вопроса о гарантиях безопасности. «Сигналы из Вашингтона и Брюсселя нас крайне разочаровывают», — сказал он. По словам Рябкова, Россия наблюдает только публичные заявления НАТО и США по поводу своих предложений. «Если бы они по закрытому каналу ответили бы нам: “Окей, давайте хотя бы сядем и посмотрим”, — я думаю, такого не было бы сейчас, когда все переходит в публичную плоскость», — добавил замминистра.
О необходимости юридических гарантий того, что НАТО не будет дальше расширяться на восток, президент Владимир Путин заявил в начале декабря. Он также поднял этот вопрос на переговорах с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря. Как сообщил помощник российского президента, главы государств договорились поручить своим представителям продолжать предметные консультации по «чувствительным вопросам».