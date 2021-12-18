Порошенко уехал из Украины после попытки вручить ему повестку на допрос

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отправился с дипломатическим визитом в Турцию и Польшу, сообщает пресс-служба политической силы в Facebook.
Отъезд политика за границу произошел в тот же день, когда следователи Государственного бюро расследований (ГБР) страны попытались вручить ему повестку о допросе по уголовному делу о незаконных поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На видео, которое опубликовало ведомство, видно, что Порошенко проигнорировал сотрудников бюро и уехал на автомобиле.
В заявлении «Европейской солидарности» говорится, что речь идет о заранее запланированном дипломатическом турне.
18 и 19 декабря Порошенко проведет несколько встреч в Турции, в том числе со Вселенским патриархом Варфоломеем, а в следующие два дня в Польше поучаствует в международной конференции «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».
При этом «Страна.ua» сообщает со ссылкой на источник в следственных органах, что Порошенко купил билет на самолет вечером в пятницу, 17 декабря. Это произошло вскоре после того, как издание со ссылкой на источник в ГБР написало, что 20 декабря ему собираются предъявить подозрение по делу о поставках угля.
Дело о поставках угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258−5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической организации) УК Украины. Один из фигурантов — глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. 8 октября его обвинили в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Также по делу проходит бывший министр энергетики Украины, Hromadske.ua писало, что речь идет о Владимире Демчишине.
В октябре Служба безопасности Украины сообщила, что проверяет Порошенко на причастность к делу. Это произошло после публикации записей разговоров Медведчука, в которых фигурировало имя экс-президента.
Порошенко отвергает обвинения и считает их «классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов». После инцидента с сотрудниками ГБР 17 декабря «Европейская солидарность» обвинила действующие власти Украины в «преследовании лидера оппозиции».
В марте 2017 года в ответ на транспортную блокаду Донбасса со стороны Киева власти ДНР и ЛНР ввели на украинских предприятиях в Донбассе внешнее управление. По данным украинских властей, из Донбасса ежегодно вывозят 2,8 млн т угля на $288 млн через неконтролируемый Украиной участок границы с Россией рядом с Ростовской областью. Часть угля поставляется на предприятия Ростовской области, остальное идет на экспорт в другие страны. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории ЛНР и ДНР, незаконным.