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03:41 (мск), источник: РБК

США заявили о «значительном» числе российских военных у границы Украины

По словам представителя Пентагона, Вашингтон следит за тем, что происходит на российско-украинской границе и пока не видит значительных изменений. В Белом доме считают, что Россия еще не приняла решения о «вторжении» на Украину.

Источник: AP 2021

Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией на российско-украинской границе, сообщил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, там сосредоточено большое количество российских военных.

«Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в расположении российских войск рядом с границей Украины. Там по-прежнему находятся значительные силы», — заявил он.

В ответ на вопрос журналиста о том, возможно ли расширение военного присутствия США в странах на восточном фланге НАТО Кирби заявил: «Мне нечего сообщить о новой ротации сил, касающихся наших союзников по НАТО. Мы располагаем значительными средствами в этом регионе».

Представитель Пентагона привел слова помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что «если последует вторжение, и некоторые члены НАТО запросят дополнительные средства или размещения сил на ротационной основе», Вашингтон рассмотрит эту просьбу.

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Неделей ранее Кирби говорил, что на российско-украинской границе находится «значительный объем» вооруженных сил России, и российская сторона продолжает наращивать войска. Сообщения об активности российских военных в регионе начали появляться с октября в СМИ, в том числе об этом писали The Washington Post и Politico. Позднее Associated Press, The New York Times, Bild и другие стали сообщать, что Россия планирует начать военные действия на Украине.

В Кремле такие сообщения называли «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности». Российский МИД заявлял, что действия российских вооруженных сил на территории страны — «законное право суверенного государства». Президент Владимир Путин напоминал, что о возможном «вторжении» России на Украину говорили еще в начале года, во время проведения учений «Запад-21», однако никаких военных действий тогда не последовало.

В начале декабря глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у разведывательных служб США пока нет уверенности в том, что Россия намерена осуществить «вторжение» на Украину, однако следует принять во внимание, что российские вооруженные силы «способны действовать очень радикально». Позже похожую точку зрения озвучил Салливан.

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