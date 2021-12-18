США заявили о «значительном» числе российских военных у границы Украины

Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией на российско-украинской границе, сообщил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, там сосредоточено большое количество российских военных.
«Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в расположении российских войск рядом с границей Украины. Там по-прежнему находятся значительные силы», — заявил он.
В ответ на вопрос журналиста о том, возможно ли расширение военного присутствия США в странах на восточном фланге НАТО Кирби заявил: «Мне нечего сообщить о новой ротации сил, касающихся наших союзников по НАТО. Мы располагаем значительными средствами в этом регионе».
Представитель Пентагона привел слова помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что «если последует вторжение, и некоторые члены НАТО запросят дополнительные средства или размещения сил на ротационной основе», Вашингтон рассмотрит эту просьбу.
Неделей ранее Кирби говорил, что на российско-украинской границе находится «значительный объем» вооруженных сил России, и российская сторона продолжает наращивать войска. Сообщения об активности российских военных в регионе начали появляться с октября в СМИ, в том числе об этом писали The Washington Post и Politico. Позднее Associated Press, The New York Times, Bild и другие стали сообщать, что Россия планирует начать военные действия на Украине.
В Кремле такие сообщения называли «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности». Российский МИД заявлял, что действия российских вооруженных сил на территории страны — «законное право суверенного государства». Президент Владимир Путин напоминал, что о возможном «вторжении» России на Украину говорили еще в начале года, во время проведения учений «Запад-21», однако никаких военных действий тогда не последовало.
В начале декабря глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у разведывательных служб США пока нет уверенности в том, что Россия намерена осуществить «вторжение» на Украину, однако следует принять во внимание, что российские вооруженные силы «способны действовать очень радикально». Позже похожую точку зрения озвучил Салливан.