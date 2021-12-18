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07:21 (мск), источник: Известия

Самолеты Ил-76 доставили гуманитарную помощь в Кабул

Самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации доставили в афганскую столицу гуманитарную помощь. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил корреспондент «Известий».

Источник: РИА "Новости"

«Они доставили в Афганистан 36 т гуманитарного груза — это продукты питания, медикаменты и вещи первой необходимости», — указал корреспондент с места событий.

Три воздушных судна вылетели из подмосковного аэропорта Чкаловский. Операция по предоставлению гумпомощи была организована российским министром обороны Сергеем Шойгу.

2 декабря три самолета с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлились на аэродроме Чкаловский. Эта эвакуация стала третьей по счету. Всего самолеты военно-транспортной авиации вывезли более 380 граждан, в числе которых — жители России, Киргизии, а также афганские студенты российских вузов.

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