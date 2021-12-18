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20:06 (мск), источник: Газета.Ру

Зеленский упростил получение гражданства для «преследуемых» россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны для лиц, которые подверглись преследованиям за политические убеждения или воевали на стороне украинской армии в Донбассе. Об этом сообщил офис украинского лидера.

Источник: Reuters

«Также подписан Закон “О внесении изменений в закон Украины “О гражданстве Украины” по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц”, — сообщили в офисе Зеленского.

Закон был принят парламентом страны 14 декабря. Прописанная в нем процедура, как уточнили в офисе президента, «предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».

Всем перечисленным категориям для получения гражданства Украины будет необходимо при этом предоставить заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства.

За документ проголосовали 285 депутатов Рады.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроект, который предполагает, что власти страны смогут лишать гражданства людей, имеющих российский паспорт или служивших в Российской армии.

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