Зеленский упростил получение гражданства для «преследуемых» россиян

«Также подписан Закон “О внесении изменений в закон Украины “О гражданстве Украины” по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц”, — сообщили в офисе Зеленского.
Закон был принят парламентом страны 14 декабря. Прописанная в нем процедура, как уточнили в офисе президента, «предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».
Всем перечисленным категориям для получения гражданства Украины будет необходимо при этом предоставить заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства.
За документ проголосовали 285 депутатов Рады.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроект, который предполагает, что власти страны смогут лишать гражданства людей, имеющих российский паспорт или служивших в Российской армии.