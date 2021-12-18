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19:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Австрия с 20 декабря разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19

С 20 декабря меняются правила въезда в Австрию. В МИД страны сообщили, что въезд в страну разрешен только привитым или переболевшим коронавирусом из-за угрозы распространения омикрон-штамма.

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Источник: Reuters

«С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило “2П+” (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», — сообщается на сайте МИД Австрии.

Исключением из правила станут беременные, имеющие противопоказания к вакцинации, транзитные пассажиры, школьники и следующие в страну для участия в работе международных организаций. Им для въезда по-прежнему достаточно предъявлять только отрицательный результат теста на COVID-19.

Австрия признает только вакцины, одобренные ЕС и ВОЗ. Сейчас в стране выявлено 75 случаев заражения новым штаммом «омикрон».

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