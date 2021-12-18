Австрия с 20 декабря разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19

«С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило “2П+” (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», — сообщается на сайте МИД Австрии.
Исключением из правила станут беременные, имеющие противопоказания к вакцинации, транзитные пассажиры, школьники и следующие в страну для участия в работе международных организаций. Им для въезда по-прежнему достаточно предъявлять только отрицательный результат теста на COVID-19.
Австрия признает только вакцины, одобренные ЕС и ВОЗ. Сейчас в стране выявлено 75 случаев заражения новым штаммом «омикрон».