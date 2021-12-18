Замглавы МИД Латвии назвал невыполнимыми требования России по гарантиям безопасности

«Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности России никто не угрожает», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что «право каждой страны — выбирать членство».
Вилумсонс также объяснил расширение влияния НАТО на Восточную Европу ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией. «Под угрозой оказались соседи России, чья территориальная целостность была нарушена», — сказал он.
17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО «государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик».
США сочли некоторые предложения неприемлемыми. Вашингтон планирует обсудить опасения России по поводу безопасности с европейскими партнерами. Россия же предлагает вести переговоры исключительно на двусторонней основе.