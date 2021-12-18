Власти Франции допустили введение «скрытой формы» обязательной вакцинации

«Сертификат о вакцинации — это скрытая форма обязательной вакцинации, но более эффективная», — сказал министр.
По словам Верана, запрет людям, которые не прошли вакцинацию против коронавируса, посещать бары, рестораны и другие публичные места является более действенной мерой, чем штрафы.
«Мы больше не можем сомневаться, заполнять больницы и продолжать жить под угрозой новых волн эпидемии, потому что 5 млн французов сделали выбор в пользу того, чтобы не предохранять себя», — добавил глава Минздрава.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в начале января 2022 года правительство планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий замену санитарных пропусков на сертификаты о вакцинации.
Сертификат будет выдаваться только полностью привитым. Он даст право посещать места отдыха и культурные учреждения.
Сейчас в стране действуют санитарные пропуска. Их выдают гражданам после вакцинации утвержденными в ЕС препаратами, а также гражданам, которые переболели коронавирусом.
В конце ноября во Франции ввели новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом, который власти страны называют «пятой волной». Был сокращен срока действия ПЦР-теста.
Ранее с отрицательным ПЦР-тестом можно было посещать общественные места в течение 72 часов, то теперь этот срок сокращен до 24 часов. Также в вернулся масочный режим в общественных местах. Носить маски в ресторанах и театрах необходимо в том числе и тем, кто прошел вакцинацию.