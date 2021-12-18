Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 декабряОтмена рабства в США, утверждение плана «Барбаросса» и другие даты и события, которыми запомнился этот день
Фоторепортажи
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
21:26 (мск), источник: РБК

Власти Франции допустили введение «скрытой формы» обязательной вакцинации

Предлагаемый французскими властями переход от санитарных пропусков к сертификатам иммунизации является «скрытой формой обязательной вакцинации». Об этом заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран в интервью порталу Brut.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

«Сертификат о вакцинации — это скрытая форма обязательной вакцинации, но более эффективная», — сказал министр.

По словам Верана, запрет людям, которые не прошли вакцинацию против коронавируса, посещать бары, рестораны и другие публичные места является более действенной мерой, чем штрафы.

«Мы больше не можем сомневаться, заполнять больницы и продолжать жить под угрозой новых волн эпидемии, потому что 5 млн французов сделали выбор в пользу того, чтобы не предохранять себя», — добавил глава Минздрава.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в начале января 2022 года правительство планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий замену санитарных пропусков на сертификаты о вакцинации.

Сертификат будет выдаваться только полностью привитым. Он даст право посещать места отдыха и культурные учреждения.

Сейчас в стране действуют санитарные пропуска. Их выдают гражданам после вакцинации утвержденными в ЕС препаратами, а также гражданам, которые переболели коронавирусом.

В конце ноября во Франции ввели новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом, который власти страны называют «пятой волной». Был сокращен срока действия ПЦР-теста.

Ранее с отрицательным ПЦР-тестом можно было посещать общественные места в течение 72 часов, то теперь этот срок сокращен до 24 часов. Также в вернулся масочный режим в общественных местах. Носить маски в ресторанах и театрах необходимо в том числе и тем, кто прошел вакцинацию.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин обратился к россиянам с просьбой
Песков рассказал, что сделает Путин после слов Сокурова об угрозе жизни
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь