Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 декабряОтмена рабства в США, утверждение плана «Барбаросса» и другие даты и события, которыми запомнился этот день
Фоторепортажи
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
22:00 (мск), источник: РБК

Нидерланды объявили всеобщий локдаун в праздники из-за омикрон-штамма

В Нидерландах с 19 декабря начнется новый локдаун, заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Reuters. В это время не будут работать непродовольственные магазины и другие учреждения. Также людям разрешат собираться только по двое.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Это необходимо, чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сказал премьер-министр.

«Нидерланды снова закрываются. Это неизбежно из-за пятой волны, которая обрушится на нас с [новым] вариантом», — объявил он на пресс-конференции.

Как сообщает нидерландская телекомпания NOS, режим всеобщей самоизоляции начнется в 5:00 по местному времени (7:00 мск) и продлится до 14 января.

В стране будут закрыты кафе, рестораны и все магазины, которые не продают товары первой необходимости. Также не будут работать культурные и спортивные учреждения.

Кроме того, по словам Рютте, граждане смогут собираться на улице и в помещениях не более чем по два человека.

На время праздников этот лимит увеличат до четырех человек в возрасте от 13 лет. Он отметил, что власти могут снять ограничения раньше, если промежуточные результаты будут хорошими.

Заместитель премьер-министра Нидерландов и министр здравоохранения, благосостояния и спорта Уго де Йонге сообщил, что ревакцинация всех желающих от коронавируса начнется в стране с 7 января.

Жителей пригласят для прохождения процедуры.

Ранее, 28 ноября, в пресс-службе Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщили, что выявили омикрон-штамм у 13 человек, которые вернулись в страну из ЮАР. Затем Национальный институт здравоохранения Нидерландов заявил, что это не первые случаи заражения «омикроном» в стране.

По его данным, новый штамм обнаружили в пробах, взятых у приезжих 19 и 23 ноября. Сведениями о том, побывали ли они в Южной Африке, в институте не располагали. Его сотрудники связались с властями тех регионов, где живут заразившиеся. Заболевших обещали уведомить о ситуации, а затем отследить их контакты.

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в ЮАР и Ботсване в конце ноября. После этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала его угрозой для мира. Как утверждали ученые из Великобритании, он имеет 32 мутации и потенциально может быть более опасным, чем вариант «дельта» из-за повышенной заразности и устойчивости к вакцинам. По состоянию на 18 декабря его выявили в 89 странах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость коронавирусом в Нидерландах вновь начала расти в середине декабря. 17 декабря в стране выявили 16 439 новых случаев. Инфекцией в стране заразились почти 3 млн человек, более 20 тыс. из них умерли.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин обратился к россиянам с просьбой
Песков рассказал, что сделает Путин после слов Сокурова об угрозе жизни
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь