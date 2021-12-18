Нидерланды объявили всеобщий локдаун в праздники из-за омикрон-штамма

Это необходимо, чтобы не допустить распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сказал премьер-министр.
«Нидерланды снова закрываются. Это неизбежно из-за пятой волны, которая обрушится на нас с [новым] вариантом», — объявил он на пресс-конференции.
Как сообщает нидерландская телекомпания NOS, режим всеобщей самоизоляции начнется в 5:00 по местному времени (7:00 мск) и продлится до 14 января.
В стране будут закрыты кафе, рестораны и все магазины, которые не продают товары первой необходимости. Также не будут работать культурные и спортивные учреждения.
Кроме того, по словам Рютте, граждане смогут собираться на улице и в помещениях не более чем по два человека.
На время праздников этот лимит увеличат до четырех человек в возрасте от 13 лет. Он отметил, что власти могут снять ограничения раньше, если промежуточные результаты будут хорошими.
Заместитель премьер-министра Нидерландов и министр здравоохранения, благосостояния и спорта Уго де Йонге сообщил, что ревакцинация всех желающих от коронавируса начнется в стране с 7 января.
Жителей пригласят для прохождения процедуры.
Ранее, 28 ноября, в пресс-службе Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщили, что выявили омикрон-штамм у 13 человек, которые вернулись в страну из ЮАР. Затем Национальный институт здравоохранения Нидерландов заявил, что это не первые случаи заражения «омикроном» в стране.
По его данным, новый штамм обнаружили в пробах, взятых у приезжих 19 и 23 ноября. Сведениями о том, побывали ли они в Южной Африке, в институте не располагали. Его сотрудники связались с властями тех регионов, где живут заразившиеся. Заболевших обещали уведомить о ситуации, а затем отследить их контакты.
Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в ЮАР и Ботсване в конце ноября. После этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала его угрозой для мира. Как утверждали ученые из Великобритании, он имеет 32 мутации и потенциально может быть более опасным, чем вариант «дельта» из-за повышенной заразности и устойчивости к вакцинам. По состоянию на 18 декабря его выявили в 89 странах.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость коронавирусом в Нидерландах вновь начала расти в середине декабря. 17 декабря в стране выявили 16 439 новых случаев. Инфекцией в стране заразились почти 3 млн человек, более 20 тыс. из них умерли.
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