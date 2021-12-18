Грушко заявил об опасной черте в отношениях России и НАТО

«Момент истины настал. Действительно, мы дошли до опасной черты. И наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то ну нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности», — сказал Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«И наши предложения, которые мы сформулировали, они абсолютно предметно, абсолютно точно, без всяких полутонов описывают, как мы видим наши национальные интересы, и мы описываем также то, как мы видим военную безопасность в Европе», — сообщил заместитель главы МИД РФ.
«То, что мы предлагаем, это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, в Евроазии», — сказал Александр Грушко.
«Если этого не получится, то мы уже обозначили, тогда мы тоже перейдем в режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы», — отметил господин Грушко.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств—членов НАТО. Проект договора с США состоит из восьми статей. Ключевое значение для Москвы имеет статья 4: «Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик».
Евросоюз считает, что страны имеют право выбирать себе политику безопасности и союзы. Так официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано ответил на предложения России по гарантиям безопасности, включая запрет на вступление в НАТО бывших республик СССР. Брюссель предложил России обсуждать европейскую безопасность в существующих форматах.